Johan Vlemmix moet 2000 euro betalen aan Patricia Paay, maar gaat in hoger beroep

DEN BOSCH - Eindhovenaar Johan Vlemmix moet 2000 euro betalen aan Patricia Paay vanwege zijn plan een sekspop te maken die op haar lijkt. Dat heeft de rechter in Den Bosch bepaald. Johan Vlemmix had niet verwacht dat hij 2000 euro schadevergoeding moet betalen en gaat in hoger beroep.

De rechter vindt dat Vlemmix met zijn plan onnodig krenkend en beledigend is geweest en de goede naam van Paay heeft aangetast. Hij had bij Paay kunnen checken of die de pop een goed idee vond, maar heeft dat niet gedaan. In de media deed hij uitvoerig uit de doeken hoe de pop eruit zou komen te zien en vestigde hij aandacht op de holtes in de pop en dat die kon plassen, zo stelt de rechter vast in het vonnis.

De rechter vindt niet dat Vlemmix in de landelijke media moet publiceren dat Paay op geen enkele manier bij de pop betrokken is geweest. Paay had dat geëist. Ze wilde ook excuses. Die hoeft Vlemmix van de rechter ook niet te maken, omdat echte, gemeende excuses niet via een vonnis kunnen worden afgedwongen. Vlemmix moet we de proceskosten van Paay betalen, die ook op ongeveer 2000 euro komen.

Opkrabbelen

Tijdens de behandeling van de zaak vorig jaar verklaarde Paay dat ze net aan het opkrabbelen was nadat een plasseksfilmpje van haar openbaar werd, toen Vlemmix met zijn ‘briljante plan’ in de media kwam om een sekspop naar haar evenbeeld op de markt te brengen. ,,Elke man zou dan van mij kunnen genieten. Hier is een grens overschreden.”

Paay eiste oorspronkelijk 30.000 euro omdat ze in haar eer en goede naam is aangetast. Advocaat Peter van de Laar van Eindhovenaar Johan Vlemmix reageerde vorig jaar: ,,Mevrouw heeft na de plasseksaffaire niet bepaald een goede naam. Die goede naam kan dus ook niet aangetast worden.”

Quote Ze heeft me gek, gestoord en een stalker genoemd. Johan Vlemmix

De rechter vindt dat een redenering die niet opgaat. Daarnaast wees de rechter erop dat Paay zich vorig jaar in een kwetsbare positie bevond na de plasseksaffaire. Mensen in een kwetsbare positie verdienen juist extra bescherming, oordeelt de rechter.

Stalker

Paay verlaagde haar schadeclaim tegen Vlemmix tijdens de rechtszaak van 30.000 naar 15.000 euro. In de tussentijd heeft Johan Vlemmix aangifte gedaan tegen Paay wegens smaad, laster en belediging. De Eindhovenaar vindt dat Paay zijn naam door het slijk haalt. ,,Ze heeft me gek, gestoord en een stalker genoemd.”