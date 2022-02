John van den Oetelaar stopt als hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad

In 2016 was hij ook enige tijd waarnemend hoofdredacteur van het Brabants Dagblad . Hij wil nu weer verhalen gaan maken voor de site en krant.

In 2010 volgde Van den Oetelaar als hoofdredacteur Henk van Weert op. In eerste instantie voor een korte periode, maar al snel bleek sprake van een gelukkig huwelijk tussen de redactie en haar nieuwe baas.

Teleurstelling en begrip

Door de redactie is met een mix van teleurstelling en begrip gereageerd op het besluit. ,,Het is erg jammer voor ons, maar ook begrijpelijk dat John na zo’n lange tijd een keer wat anders wil gaan doen”, zegt Frank van den Heuvel namens de redactie. ,,John is destijds in een moeilijke situatie begonnen en heeft het ED in rustiger vaarwater gebracht, terwijl we tegelijkertijd een enorme digitale transformatie hebben doorgemaakt. Hij heeft heel veel voor het Eindhovens Dagblad betekend.”