Jong PSV glijdt hard onderuit in Helmond en lijdt grootste uitnederlaag van het seizoen

Jong PSV kwam voor rust al achter en moest een 3-0 nederlaag slikken. Daar viel weinig op af te dingen en de score had ook nog wat hoger uit kunnen vallen als Helmond iets scherper was geweest. Jong PSV miste aanvoerder Jenson Seelt door een schorsing en dat was duidelijk te zien in de passing van achteruit en bij het verdedigende werk van de beloften.

Sneeuwbuien

Helemaal kansloos waren de beloften niet, want er waren wel mogelijkheden om te scoren. Helmond Sport sloeg op de juiste momenten hard toe en was tussen de sneeuwbuien door sterker. Opmerkelijk genoeg verloren de rood-zwarten eerder dit seizoen nog met 6-0 bij Jong PSV, dat toen geen spaan heel liet van de buurman. De beloften van PSV hebben het de afgelopen weken moeilijk in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl ze internationaal wel prima hebben gepresteerd.

In de halve finale van het toernooi om de Premier League International Cup spelen ze later dit seizoen tegen de beloften van Liverpool of Crystal Palace.

Opstelling Jong PSV:

Schiks - Arts Comenencia Leysen Jiménez (78. Dams) - Tielemans Nassoh (82. Doudah) Colyn (58. Geerts) - Sealy (58. Priske Flyger) Van Duiven (82. Bougafer) Babadi