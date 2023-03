Jong PSV Vrouwen zorgt voor knappe prestatie door eredivisionist uit te schakelen in bekertoernooi

Een kwartier na rust bediende spits Maxime Snellenberg haar ploeggenote Dieke van Straten op maat en die wist wel raad met dit buitenkansje. 0-1. De doelpuntenmaakster besefte na afloop nog maar amper dat nu de halve finale lonkt. ,,We hebben het in de slotfase even zwaar gehad, maar verdiend de zege over de streep getrokken.“ Is het grote PSV nu de gedroomde tegenstander ? ,,Doe maar liever in de finale”, lachte Van Straten breeduit.