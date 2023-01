Jonge mannen op de vuist in Helmond: twee gewonden en drie aangiftes

Groot deel busbaanrou­te HOV4 in binnenstad Eindhoven moet eenrich­tings­ver­keer worden

EINDHOVEN – De Mecklenburgstraat is niet het enige knelpunt in de mogelijke busbaanroute HOV4 in Eindhoven. Ook op de Willem de Zwijgerstraat, Grote Berg en Keizersgracht of op de Mauritsstraat moeten stevige maatregelen zoals eenrichtingsverkeer ruimte maken voor de vrije busbaan.

9:32