Jonge muzikanten geven alternatieve rock een podium op debuutfestival Vitaminfest

Hoofdorganisator Dylan van de Grift (24) ziet het organiseren van het festival vooral als een leerproject. ,,Veel geld zullen we er niet mee verdienen, maar dat is ook niet het doel. Voor ons is dit een kans om als kleine band een festival te organiseren. We leren hier ontzettend veel van.”

Eindhoven is een bubbel

Van de Grift is vorig jaar afgestudeerd aan het Rock City Institute in Eindhoven. Als niet-Eindhovenaar, hij komt uit Middelburg, merkt hij al snel dat Eindhoven echt een bubbel is. Het is ons-kent-ons, zeker in de muziekscene. ,,De stad is klein, maar dan positief, want alles ligt dicht bij elkaar en niet ver van het station. We willen Eindhoven een culturele boost geven door bands als Money & The Man, Tricklebolt, Certain Animals te programmeren. Zo krijgt ook de alternatieve rock hier een podium.” Naast deze namen staan Raderkraft, Van Tastik, Zuster Zonnebloem, The Astoria en Fuzzy Teeth op de poster. Allemaal Nederlandse bands spelen verspreid over twee dagen in de ambiance van het Blue Collar Hotel op Strijp-S.