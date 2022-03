Jongeren aan het woord en Eindhovense politici even wat minder

Jongeren en politiek is vaak ingewikkeld. Veel jongeren hebben niets op met politiek en zeker niet op lokaal niveau. Terwijl politici enorm hun best doen hun belangstelling te wekken. Het Summa College en het Eindhovens Dagblad deden maandag een poging een brug te slaan. In het Klokgebouw in Eindhoven gingen vier studenten in debat met vijf kandidaat-raadsleden.

Eigenlijk zouden er trouwens zes politici meedoen, maar Wilma Richter van Ouderen Appèl liet verstek gaan. Acteur Mike Weerts vroeg de studenten om een reactie op een aantal stellingen en ED- verslaggever Diede Hoekstra daagde de jonge politici uit. Het debat was live te volgen via de website van de krant.

Emotionele schade

‘De gemeente moet jongeren die emotionele schade opliepen tijdens de lockdowns vanwege corona hulp aanbieden’. Die stelling sloeg aan. Laura Brummel, studente verpleegkunde en de enige vrouw in de studio, vertelde over haar eindexamenjaar zonder grootschalige diploma-uitreiking of examenfeesten.

Andrej van Hout (PvdA) wist dat één op de drie studenten heeft gedacht aan zelfdoding. Daarom hoopt Brummel dat de wachttijd van gemiddeld acht maanden bij de geestelijke gezondheidszorg wordt aangepakt. Student Sjors van Poppel vindt dat de school meer aandacht moet hebben als een medestudent uit beeld verdwijnt.

Auto's en scooters

‘Auto’s en scooters moeten worden geweerd uit het centrum’. Dat zorgde al voor meer discussie. Van Poppel wil graag op een terras zitten zonder last van ronkende motoren, terwijl zijn schoolgenoot Jarno van der Goes de auto aan de rand van de stad parkeert om dan met een elektrische deelscooter naar het centrum te rijden.

,,Moet het openbaar vervoer dan maar gratis?”, wilde Hoekstra van de politici weten. Ja, vond Bart Habraken van GroenLinks, nee hoor, meende VVD’er Lex Janssen. Chris Dams (D66): ,,Dit is een mooi onderwerp, want wij zitten hier tussenin en die rol past bij ons. Niet gratis, wel goedkoper.” Daar was Van Hout het mee eens.

Gratis sporten

Nog eentje dan: ‘Sporten moet gratis worden voor jongeren’. ,,Niet nodig”, vond VVD’erJanssen. ,,Als je de contributie voor je kind niet kunt betalen, kan de Mee-Doen-regeling worden toegepast.” Remco van Dooren (CDA) sprak van onnodige bureaucratie en van een investering die zichzelf terugbetaalt omdat sport mensen fysiek en mentaal sterker maakt, waardoor er minder zorg nodig is.

Na afloop van het debat probeert Janssen te tellen zijn hoeveelste debat dit was. ,,Ik ben voor mezelf de tel kwijtgeraakt”, zegt hij. ,,Maar ik weet dat er in de stad nu 25 zijn geweest. Deze keer vond ik het leuk om mee te maken, omdat ik kon horen wat jongeren bezighoudt. En dat wij eens wat minder aan het woord zijn is niet zo erg.”

Ook Laura Brummel kijkt met voldoening terug op de middag. ,,Maar ik weet nog niet welke partij mijn stem krijgt. Zorg is voor mij een belangrijk onderwerp. Dus moet ik me nog meer in verdiepen in wat de partijen daarover zeggen.”