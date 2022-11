Jongleren op bezoek bij de Sint

Net voor drie uur woensdagmiddag staat het bruine paard Ozo Langzaam buiten voor de ingang van het Sinterklaashuis. Een paar kinderen die te vroeg zijn, durven het voorzichtig over de neus te aaien. Binnen is Sinterklaas net wakker na een kort middagdutje. ,,Dat had ik wel nodig, na een zware nacht. Er waren veel kinderen die hun schoen hadden gezet en die kan ik natuurlijk niet teleurstellen.”

De Sint logeert in het grote gebouw op uitnodiging van Olof van Gelder. ,,We doen dit nu voor de vierde keer, zegt de gastheer. ,,Sinterklaas kwam zaterdag hier aan en blijft tot zondagavond 4 december. Elke dag is het druk. We verwachten in totaal twaalfduizend bezoekers.”

Die betalen normaal 8,95 euro voor de toegang, maar deze middag mogen kinderen met één ouder gratis naar binnen, als die ouder tenminste klant is bij de Voedselbank. ,,Samen met makelaar Kenneth Verstralen kwamen we op dit idee. Want het is toch sneu als er kinderen zijn die geen cadeautjes krijgen omdat hun ouders het niet kunnen betalen, zeker met de stijgende prijzen van nu. Dankzij enkele sponsors hebben we 150 kinderen kunnen uitnodigen.”

Lesje over daken klimmen

Jillvano (8) en zijn zus Dalisha (7) kijken hun ogen uit als ze met moeder Mellanie worden ontvangen door een paar pieten. Overal zien ze kleurig ingepakte cadeaus opgestapeld. Eerst mogen ze proberen over daken te klimmen en door schoorstenen te kruipen. Dan gaan ze naar de kelder waar de pieten hun slaapplaats hebben.

Via twee beeldschermen spreekt de Sint de zes kinderen met hun ouders toe. Hij vertelt hen dat er nog een piet ligt te slapen en vraagt of ze haar willen wakker maken. Gelukkig lukt dat, want er is nog veel werk te doen. Achter in het gebouw zien ze het bed van Sinterklaas en mogen de kinderen een quiz doen. Woont de goedheiligman in België of Spanje? En hoe heet zijn hoed? Een domme piet wil het antwoord verklappen, maar hij vergist zich en komt met de slaapmuts van de Sint aanzetten.

Mellanie ziet haar kinderen naar de pepernotenbar lopen. Daar horen ze dat er geen voorraad is, die ligt in de gezonken stoomboot. Geen probleem, want verderop staat de pepernotenmachine, met allerlei knoppen en handels voor water, kruiden, zout, valse lucht en meel. Dalisha is dolenthousiast als het lukt een zakje te vullen.

Spannend

Dan wordt het spannend. Zij en haar broer worden bij Sinterklaas verwacht, met hun tekeningen. ,,Ik had een stoomboot getekend”, vertelt ze naderhand. ,,Met water én Sinterklaas.” Hij was er heel blij mee, weet Jillvano. Mellanie verwacht dat het niet lang meer zal duren voor ze de twee het verhaal achter het feest vertelt. ,,Maar ik heb nog een baby van een half jaar, dus het sprookje kan nog jaren duren!”

Gevraagd naar wat ze het leukste vonden, zegt Jillvano meteen: ,,Over de daken klimmen!” Zijn zus had plezier in het kruipen door de schoorstenen. Gelukkig is er nog tijd om het nóg eens te doen. Als ze naar buiten lopen, zien ze in de Postkamer hun tekening tussen de andere hangen. Daar mogen ze ieder nog een cadeautje uitzoeken.

De Sint bekijkt het van een afstand en ziet dat het goed is. Het duurt nog even voordat de nieuwe groep kinderen komt, dus heeft hij nog even tijd om aan zijn bureau brieven van kinderen te lezen en beantwoorden.

