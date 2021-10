Jongste terreurverdachte: net 18 jaar en nog een maand extra in de cel op de terroristenafdeling

Verdachte (37) steekpar­tij AH Eindhoven aangehou­den in parkeerga­ra­ge, politie lost waarschu­wings­scho­ten

11 oktober EINDHOVEN - Twee medewerkers van de Albert Heijn zijn maandagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij met een mes in de winkel aan het 18 Septemberplein in Eindhoven. Een mogelijke verdachte van 37 jaar is aangehouden in een nabijgelegen parkeergarage, door leden van Rapid Response Team. Daarbij zijn twee waarschuwingsschoten gelost.