Jorrit Jongbloed nieuwe griffier van Eindhoven

Jongbloed, nu nog raadsgriffier in Zaanstad, wordt voorgedragen door de selectiecommissie van de Eindhovense gemeenteraad. De belangrijkste taak van een griffier is het ondersteunen en adviseren van de gemeenteraad.

Juiste persoon

D66-raadslid Marco van Dorst, voorzitter van de selectiecommissie, is blij met de aanstelling van Jongbloed. ,,Hij is de juiste persoon om onze gemeenteraad in positie te brengen. De uitdagingen en verander opgaven voor onze stad zijn groot, daar past een griffier van formaat bij. De gesprekken die we samen hebben gehad hebben mij en mijn collega’s het vertrouwen gegeven dat we met Jorrit die griffier gevonden hebben.”