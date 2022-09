Helmondse stichting Ouders en Jeugdzorg failliet: zestig gezinnen zijn de dupe

HELMOND - De Helmondse stichting Ouders en Jeugdzorg is failliet verklaard. De hulp die haar vrijwilligers in heel Brabant boden aan ouders die vastliepen in de jeugdzorg - afgelopen jaar ondersteunden zij circa zestig gezinnen - wordt afgebouwd.

