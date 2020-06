Jorritsma boos over poster; Fotomontage leidt tot motie tegen LPF

Experts: ‘Tweede lockdown bij volgende coronagolf gaan mensen niet accepteren’

14 juni Nu het leven weer op gang komt, is het tijd voor een terugblik op drie historische coronamaanden. Is de crisis goed aangepakt, werd de economie niet onnodig hard geraakt en vooral: hoe moet het nu verder? Deze week gingen een longarts, een ondernemer en een socioloog uit de regio met elkaar in discussie over zeven coronastellingen. Waarbij soms verrassende suggesties op tafel kwamen. Moeten bezoekers van cafés en disco’s voortaan eerst op de weegschaal?