Jorritsma: coronaregels niet meer uit te leggen

Volgens hem is hier landelijk aandacht voor en wordt er nu gekeken of dit anders kan. Jorritsma zei dat woensdagavond tijdens de raadsvergadering van Eindhoven, in zijn rol als voorzitter van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Hij deed dit naar aanleiding van de protesten van horeca-ondernemers op het Stratumseind en in andere steden. Volgens hem is hier maandag over gesproken in het landelijk beraad van voorzitters van de veiligheidsregio’s. ,,Het RIVM en het outbreakmanagementteam gaan zich nog een keer buigen over de 1,5 meter afstand, of dat nog handhaafbaar is.”