Jorritsma na dodelijke steekpartij Eindhoven: ‘Café had meer moeten doen om situatie te voorkomen’

Eindhoven­se tasjesro­ver die deo in ogen van vrouwen spoot vindt zichzelf ‘niet slim bezig’

10 september DEN BOSCH - De rechtszaak tegen een Eindhovenaar die in maart tasjes stal van vrouwen door hen deodorant in de ogen te spuiten, is donderdagmiddag halverwege afgebroken. Rechtbank en OM willen dat hij (23) nog eens psychisch onder de loep wordt gelegd om te kijken of tbs een goede oplossing kan bieden.