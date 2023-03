Josca en Rik uit Best op oude Vespa naar Parijs: ‘Met de zadelpijn zal het wel meevallen’

Josca van Steijn en Rik van Heesewijk delen, behalve vriendschap, ook een passie voor bejaarde brommers. ,,Ik heb mijn Vespa Si van Josca overgenomen want hij stak mij aan met zijn enthousiasme. Zelf rijdt hij een Vespa Si-Mix. We zijn inmiddels ervaren sleutelaars, want zo’n brommer rijdt natuurlijk niet vanzelf.”

Het risico van de reis zit in de techniek

Dus een technisch mankement onderweg hoeft geen ‘showstopper’ te zijn? ,,Nou,” grinnikt Rik ,,als er iets gebeurt met het motorblok is het natuurlijk einde verhaal. Maar zelfs daar hebben we al iets op gevonden. Dan bellen we Sven van Steijn die onze bezemwagen bestuurt. Die komt er dan acuut aan met een reservebrommer.”

Ze zijn vastbesloten om de klus te klaren. ,,Kijk, het is natuurlijk leuk om naar Parijs te rijden, maar het gaat ook om KiKa. We vinden dat kinderen niet aan de dood moeten hoeven denken.”

De reis is nauwkeurig voorbereid. ,,We hebben de route uitgestippeld en onderweg slapen we bij mensen die een kamer verhuren. De heen- en terugreis nemen elk zo’n drie dagen in beslag. We willen zo’n 120 kilometer per dag afleggen en dat betekent vier uur brommen. Op de rechte stukken kunnen we misschien iets harder dan 30.”

Bang voor zadelpijn? ,,Goeie vraag, maar ik denk dat dat nog wel zal meevallen. Er zit best wel wat vering in het zadel. Het venijn zit hem waarschijnlijk meer in de tassen. Josca neemt de grote tas op zijn rug en die kan dan een beetje op het zadel rusten. Want hij heeft een dubbel zadel. Ik ga mijn tas met snelbinders op mijn bagagedrager doen en ik heb dan nog een rugzak om.”

Streefbedrag gehaald

,,We zouden al blij zijn geweest als we 1000 euro op konden halen, maar inmiddels zitten we al op 3000. En we moeten nog beginnen! Voor KiKa willen we natuurlijk zoveel mogelijk geld naar binnen harken dus we hopen dat iedereen ons gaat steunen. Via onze website brommernaarparijs.nl kunnen mensen geld storten. Niet alleen voor KiKa maar ook om ons ‘meewind’ te geven: een bijdrage aan de reiskosten. Anders betalen we die uit eigen zak. Als we veel ‘meewind’ krijgen en daaraan geld overhouden gaat dat natuurlijk ook naar KiKa.”

Op 10 maart vertrekken ze. Ze zijn te volgen via Polarsteps. “Op onze site staat de link zodat je live kunt volgen hoe we de regen trotseren. Want dat is de verwachting: Veel Regen!”