Kabinet wil bijna kwart miljoen euro steken in chipindustrie; ASML en NXP profiteren

Motor verdwenen na ongeluk in Eindhoven waarbij 21-jarige man zwaarge­wond raakte

EINDHOVEN - Een motor die donderdagavond rond 21.15 uur in Eindhoven botste met een personenauto is na dat ongeval verdwenen. De politie vermoedt dat de motor opzettelijk van de plaats van het ongeval is weggehaald.

16 april