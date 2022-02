Kandidaat-raadslid FvD in Eindhoven in opspraak wegens oude Twitterberichten naar Tunahan Kuzu en Hugo de Jonge

Een woordvoerder van Forum laat weten dat de uitingen in de screening van de nummer twee op de lijst in Eindhoven niet naar voren kwamen. ,,We zullen met de betreffende kandidaat spreken en zelf uitzoeken wat er precies is gebeurd, maar werken niet mee aan ‘trial by media’. Als inderdaad blijkt dat er bedreigende teksten zijn geuit, dan nemen we daar als partij als vanzelfsprekend afstand van”, aldus de woordvoerder.