Kapotte vrachtwagen op A58 bij Moergestel, rechterrijstrook dicht

Man met vreemde bobbel in broek aangehou­den in Eindhoven

8:51 EINDHOVEN - Een bestuurder van een auto is donderdagavond in Eindhoven aangehouden nadat agenten tijdens een fouillering constateerden dat hij op een vreemde plek een bobbel in zijn broek had. Na controle bleek dat hij daar een flinke hoeveelheid verdovende middelen had verstopt.