Kapsalon Super Cut in Eindhovense binnenstad failliet

Peesjevee-pod­cast over de plannen van PSV, de scouting en het kloddertje roze verf van Guus Til

In de Peesjevee-podcast van deze week gaat het over de hectische situatie bij PSV, waar afgelopen weekend weer eens werd gewonnen. Dankzij een goal van Guus Til ging Vitesse over de knie en daarmee zorgde hij toch nog voor wat positiviteit in Eindhoven, waar PSV nog altijd mag dromen van het kampioenschap omdat de achterstand op Feyenoord maar drie punten bedraagt.

24 januari