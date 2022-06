KBO Brabant: ‘Minister moet gemeenten dwingen problemen rond wonen en zorg voor ouderen op te lossen’

Passagiers van drie vliegtui­gen moeten uur wachten op trap bij Eindhoven Airport: ‘Door personeels­ge­brek en vertragin­gen’

EINDHOVEN - De passagiers van minimaal drie late arriverende vluchten, onder andere van Malaga naar Eindhoven, hebben zaterdag na de landing een uur in het vliegtuig moeten wachten. Ze konden er pas uit toen er personeel was om de trap voor de uitgang aan te kunnen koppelen. ,,Daarna moesten we nog met passagiers van drie andere vluchten op de bagage wachten.”

12 juni