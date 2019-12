KBO Brabant: ‘Sluiting geldautomaten strop voor ouderen’

In Eindhoven gaat het om tien automaten die leeggehaald zijn - maar ditmaal door de bank zelf - en vervolgens dichtgetimmerd. Wie in de stad nu nog cash wil opnemen bij ABN Amro kan alleen tijdens openingstijden terecht bij de drie bankfilialen aan de Vestdijk, op de High Tech Campus en in Winkelcentrum Woensel.