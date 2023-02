Keeper Benitez verwacht bij PSV veel van zichzelf: ‘Ik moet mijn teamgenoten helpen met organiseren’

Vooral aan het organiseren van het elftal kan Benitez bijdragen, denkt hij. ,,Ik ben de achterste man en heb zicht op alles wat er voor me gebeurt. Ik praat met iedereen en probeer zoveel mogelijk van hulp te zijn voor mijn teamgenoten. Ja, we krijgen te veel goals tegen. We willen dat uitbannen, maar het is nog niet voldoende gelukt.”

Wisselingen

Waar het in zijn ogen aan ligt? In ieder geval niet aan wisselingen in het elftal, vindt hij. ,,We hebben spelers die dezelfde ideeën hebben over onze manier van spelen en weten wat de trainer wil. Iedereen heeft daar vanaf het begin van het seizoen aan kunnen werken en dat moeten we blijven doen. Het lijkt er soms op dat onze spelers wat vermoeid raken, omdat we veel wedstrijden achter elkaar spelen. Desondanks haalden we vorige week in de eerste helft in Spanje een heel goed niveau.”