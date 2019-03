Keeper Joep de Groot bij CZ in punt van de aanval: ‘Ik vertrek met pijn in het hart, maar er wacht mij een andere mooie uitdaging’

PSV probeert de komende periode nieuwe ‘Brainport-part­ners’ te strikken

27 maart De vijf miljoen euro per jaar die PSV afgelopen week alvast heeft binnengehaald via een grote deal met vijf topbedrijven in Zuidoost-Nederland, kan op termijn vermeerderd worden. Daarvoor zit nog meer dan voldoende economische potentie in de regio.