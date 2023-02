Kempenhaeghe opent poli voor Syndroom van Dravet: 'Zoeken naar compromis voor zo hoog mogelijke kwaliteit van leven’

Literaire wedstrijd in Hee­ze-Leen­de smaakt naar meer; nu aanmelden voor tweede editie

HEEZE-LEENDE - Er komt een tweede editie van de literaire wedstrijd onder leesclubs in Heeze-Leende. De wedstrijd om de Lektura Literatuurprijs werd in oktober 2022 voor het eerst georganiseerd in het kader van het culturele en culinaire evenement Kunstsmullen.