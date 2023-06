Kermis op het Gerardusplein: een dorpse sfeer in de grote stad

indebuurt.nl Nieuwe restau­rants en winkels: deze zaken openden de deuren in mei 2023 in Eindhoven

Nieuwe restaurants, die wíl je natuurlijk uitproberen. En nieuwe winkels, daar móet je ook echt een kijkje nemen. Het liefst als allereerste natuurlijk. Tip: met onze hotspotalert blijf je op de hoogte van de nieuwste zaken in Eindhoven. Toch wat gemist? Geen zorgen, we praten je even bij.