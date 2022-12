Kerst 2022: schrijvers van het ED lieten zich inspireren door songteksten

Maud wil heel Nederland aan het tafeldek­ken krijgen, want: ‘Aan tafel vinden de mooiste gesprekken plaats’

EINDHOVEN - Ze is een gastvrouw in hart en nieren en ging vijf jaar geleden de sociale media op met tips voor een dinnerparty. Nu opent Maud Sanders in Eindhoven Foodies in Heels, waar je terechtkunt voor het stylen van je dinertafel.

