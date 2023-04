Keukenbrand in appartementencomplex in Helmond

Dit droeg PSV bij aan het succes van de eredivisie in Europa

De eredivisie heeft vanaf seizoen 2024-2025 weer twee vaste deelnemers in de groepsfase van de Champions League. En wat weleens vergeten wordt: de nummer drie van seizoen 2023-2024 stroomt volgend jaar in de zomer in de derde voorronde van dat toernooi in. Daarnaast krijgt de winnaar van de KNVB-beker in 2024 een direct ticket voor de groepsfase van de Europa League.