Kick Out Zwarte Piet schrapt grote actie in Eindhoven: ‘We demonstreren niet om het demonstreren’

Ouderen Appèl Eindhoven vraagt om verbod van demonstra­ties KOZP en Pegida wegens coronavi­rus

19 november EINDHOVEN - Demonstraties die Kick Out Zwarte Piet en Pegida zondag willen houden in Eindhoven worden verboden als het ligt aan gemeenteraadsfractie Ouderen Appèl Eindhoven. In tijd van het coronavirus is de volksgezondheid belangrijker dan de vrijheid van meningsuiting tijdens een demonstratie waarvan de relevantie ontbreekt, zegt de politieke partij.