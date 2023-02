Klimaatactivist Hans uit Veldhoven komt aan in India, mét een opgehaald bedrag van 15.000 euro

VELDHOVEN/CALCUTTA - Hans Verdonschot is aangekomen in Kolkata, India. Na drie weken reizen is hij grandioos ontvangen bij Calcutta Rescue. Hij heeft hij 15.000 euro opgehaald.

‘Mensen deugen’ is zijn conclusie. ,,Allereerst de reis, ik kan niet anders zeggen dan dat die goed is verlopen. Ik heb gedurende mijn trip ongelofelijk veel lieve, bezorgde, hartelijke en genereuze mensen ontmoet”, vertelt Hans Verdonschot uit Veldhoven vanaf een balkonnetje in Kolkata (Calcutta).

Begin januari is hij vertrokken naar India. Zijn doel was om onderweg te ervaren wat klimaatverandering inhoudt in de landen die hij passeert: Turkije, Iran en Pakistan. ,,De temperatuur gaat richting de 32 graden. Dat is erg warm voor de tijd van het jaar, zeggen de mensen. En dat is dan direct mijn eerste klimaatobservatie hier.”

City of Joy

Zijn andere doel was om geld op te halen voor het goede doel Calcutta Rescue. Een organisatie die zich inzet voor de allerarmsten van de samenleving. 11.000 was het streefbedrag. 15.000 euro heeft zijn trip tot nu toe opgeleverd. ,,Ik heb een fantastisch ontvangst gehad in Kolkata bij het hospitaal van Talapark van Calcutta Rescue. Dansleerlingen en studenten, toespraken en voordrachten, het kon niet op. Superfijn om in de City of Joy te zijn.”

Als klimaatactivist wilde hij zo duurzaam mogelijk reizen, over land. Dat is niet helemaal gelukt. Zijn reis is verlopen zoals hij verwachtte tot aan Teheran. Alles ging per bus, trein of taxi. In Teheran kwam het grote obstakel: de provincie Baluchistan. ,,Het lastige van Iran is dat je niet weet wat je kan verwachten. Ik heb via via een vriend geregeld die met zijn vriendin mij ter plaatse hielp.” Deze vrienden gaven aan écht niet door Baluchistan te gaan reizen.

Quote Schokkend vond ik de busrit richting Iran vanuit Ankara. Honderden kilometers droge vlakte, waar geen boom te vinden was Hans Verdonschot

Tóch een stukje vliegen

Meerdere malen bespraken zij dit met Verdonschot. Het was gewoonweg te gevaarlijk. ,,Ik beslis uiteindelijk om niet door dat gebied te gaan, maar eromheen. Via het zuiden met de boot, of via het noorden Turkmenistan. Maar beiden opties blijken niet te kunnen. Ik moet verder en kies er voor om twee uurtjes te vliegen naar Karachi.” Verdonschot is er echt ziek van. Hij zegt toe dat hij het gaat compenseren in India.

Tijdens zijn reis ontmoet hij een klimaatwetenschapper. Ze komen tot het standpunt dat het niet goed gaat met het klimaat. Een Oostenrijkse boerenzoon vertelde dat de sneeuw de laatste jaren afneemt. ,,Schokkend vond ik de busrit richting Iran vanuit Ankara. Honderden kilometers droge vlakte, waar geen boom te vinden was. In Iran vertelde mijn taxichauffeur dat de temperaturen veel hoger liggen dan tien jaar geleden. Grote steden staan blauw van de uitlaatgassen. Mijn longen reageerden daar direct op.”

Positief

Niet prettig om te horen, maar ondanks dit wil hij positief afsluiten. ,,Het zijn veel verhalen, maar waar ik op gehoopt heb, het contact met de mensen, is uitgekomen. Daar ben ik soms echt ontroerd door geraakt. Het reizen was soms zwaar, maar de liefde van mensen uit Nederland en alle andere landen was en is geweldig.”

Verdonschot is nog steeds te volgen en donaties blijven welkom. Over een maand of twee begint hij aan zijn terugreis. Voor meer verhalen en foto’s zie reisapp Polarsteps of: www.calcuttarescue.nl/nieuws/hansoverland/

Volledig scherm Hans Verdonschot met de kinderen bij Calcutta Rescue. © Verdonschot