Klimaatactivisten voeren actie bij ING, ook in Eindhoven: ‘Beter dan thuis zitten en depressief zitten wezen’

Acht weken cel voor Eindho­venaar die gemeente en bank blijft lastigval­len

DEN BOSCH/EINDHOVEN - De maat is vol voor een 65-jarige Eindhovenaar die de gemeente Eindhoven en de Rabobank al ongeveer tien jaar lastigvalt. Voor zes gevallen van lokaalvredebreuk plus een dreigement om de bank te overvallen, moet hij in totaal acht weken brommen.

6 juli