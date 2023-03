Klooster Nuenen krijgt mogelijk toch nieuwe zolder, want uitstel verbouwing kost alleen maar meer geld

PSV is na tien jaar een trotse bekerhou­der en wil prolonga­tie: ‘Heel belangrijk doel voor ons’

De tiende bekerwinst van vorig jaar werd bij PSV stevig gevierd. De Eindhovense club won onder leiding van trainer Roger Schmidt tegen Ajax voor het eerst in tien jaar de tweede voetbalprijs van Nederland en dat bracht de nodige supporters in beweging. Ook dit seizoen is het veroveren van de KNVB-beker een van de hoofddoelen van de club, benadrukte Ruud van Nistelrooij.