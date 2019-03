Klopjacht van politie op overvaller die mogelijk al 7 keer toesloeg in Eindhoven

EINDHOVEN - Ze zijn het spuugzat in Woensel. De zoveelste supermarktoverval was voor de politie het startsein voor een ongekende jacht door meer dan veertig agenten op de man die het Eindhovense stadsdeel afgelopen maand in zijn greep hield.

Het ritme boezemde angst in: vrijdagavond, zondagavond, dinsdagavond. Elke avond een andere supermarkt, gevolgd door slechts een dag rust. In totaal ging het om zeven overvallen (zie kader onderaan) in minder dan een maand tijd. Zes ervan vonden plaats in Woensel, met de Jumbo aan het Nederlandplein als laatste slachtoffer. Na die laatste overval ontfermde Jan de Laat zich vorige week dinsdag over een jonge caissière, getraumatiseerd door de confrontatie met een vuurwapen. De zoveelste. ,,Je las de angst in haar ogen”, vertelt de teamleider recherche van Eindhoven-Noord: ,,Op dat moment, weet je: ‘Dit moet nu stoppen’.”

Agenten offerden vrijwillig hun vrije avond op

Het blijkt het startsein van een uitzonderlijke actie waarbij drie avonden op rij (donderdag, vrijdag, zaterdag) alleen al meer dan veertig agenten op de been zijn in Woensel. De Laat hoefde daarbij nauwelijks moeite te doen om manschappen te ronselen: ,,Ze offerden stuk voor stuk vrijwillig hun vrije avond op. Zij zien ook welke impact die overvallen hebben.”

Op de middelste avond kijkt het ED mee: van de briefing vooraf tot de laatste supermarkt die sluit. In totaal worden er negen supermarkten scherp in de gaten gehouden door agenten in burger. Bij de andere helft – Woensel telt ongeveer twintig supermarkten – staat Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven opvallend te posten. Enerzijds om daar een overval te voorkomen, anderzijds om de dader in de armen van de agenten bij de andere supermarkten te drijven. Verder zijn er politieauto’s bemand, staat er een aanhoudingseenheid paraat en werkt de beveiliging van de supermarkten volledig mee.

Soms heeft hij dreadlocks, soms niet

Bij de eerdere overvallen stond de dader niet altijd even duidelijk op beeld, maar de signalementen komen veelal overeen. Het gaat telkens om een negroïde man, veelal met vuurwapen. Soms heeft hij dreadlocks, soms niet. Soms is hij boomlang, soms van gemiddelde lengte. De Laat: ,,Het zou niet voor het eerst zijn dat toch blijkt dat het om één en dezelfde man gaat. Dat vermoeden we ook, al houden we er ook rekening mee dat het misschien om twee daders gaat.”

Na de briefing manoeuvreert De Laat zijn undercoverauto van het ene naar het andere winkelcentrumpje in Woensel. Het is een raadsel waar de agenten zich ophouden, niemand die opvallend onopvallend zit te doen. De Laat lacht: ,,Ze zouden hun werk niet goed doen als we ze nu in het voorbijgaan konden aanwijzen.”

Opeens kraakt de portofoon in de middenconsole. Een van de agenten heeft een donkere man een supermarkt zien inlopen met een vergelijkbare jas zoals eerder in de briefing was te zien. ‘Bovenop zijn hoofd draagt hij iets van een panty’, klinkt het. Het gaat allemaal heel kalm. De Laat’s collega Harm stuurt vanuit de centrale post op het politiebureau enkele politieauto’s in de richting van de supermarkt.

Dader legt zijn vuurwapen op de balie

Harm, die leiding geeft aan het team van flexibel inzetbare agenten, heeft eerder die avond al uitgelegd dat ze een overval laten gebeuren: ,,Want grijp je in en staat die man met een vuurwapen in de winkel, dan breng je allerlei mensen in gevaar. Deze overvaller is normaal gesproken heel kalm: hij komt rustig aanlopen, legt zijn vuurwapen op de balie en vraagt om geld. Als hij dat krijgt, gebeurt er niks. Het neemt niet weg dat het moeilijk is om zoiets te laten gebeuren.”

Quote Grijp je in en staat die overvaller met een vuurwapen in de winkel, dan breng je allerlei mensen in gevaar. Harm, Leidinggevende politie Eindhoven-Noord

De portofoon kraakt, opnieuw bericht van de agent. ‘Hij is alleen binnengeweest om even te pinnen.’ Vals alarm dus. Terwijl de supermarkten een voor een sluiten, blijft ook in het vervolg van de avond een overval achterwege. Hetzelfde gebeurde donderdagavond en zo zal het ook de zaterdagavond blijken te gaan. De Laat: ,,Natuurlijk hadden we gehoopt de dader of daders te pakken. Daar blijven we ook volop mee bezig, alleen minder massaal. Supermarkten zetten zelf meer beveiliging in. Of de actie is mislukt? Zeker niet. Er heeft in ieder geval geen overval plaatsgevonden. Dat helpt om de rust in Woensel te laten terugkeren en dat is misschien wel het belangrijkste.”