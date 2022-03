Knallende ruzie voortgezet na tumult in Eindhovense gemeenteraadszaal: ‘Gênante’ scheldpartij van wethouder

Gigapartij gestolen goederen in bedrijfs­com­plex in Eindhoven: politie laadt rits vrachtwa­gens vol

EINDHOVEN - In een bedrijfsloods in het Eindhovense stadsdeel Gestel is de politie vorige week op een megapartij, vermoedelijk, gestolen goederen gestuit. Van stofzuigers tot en met sportschoenen: de politie vulde in het kader van een landelijk onderzoek de ene na de andere vrachtwagen.

9 maart