KNVB benoemt oud-PSV-trainer en voormalig bondscoach Kees Rijvers tot bondsridder

Ook als trainer was Rijvers (zeer) succesvol. Hij tilde FC Twente en vooral PSV naar de Europese top. In Eindhoven won hij behalve de UEFA Cup (1978) drie landstitels en twee KNVB Bekers. Bij zowel FC Twente als PSV was hij naderhand ook nog een periode actief als technisch directeur.

Bondscoach van de succesvolle debutanten

Van 1981 tot 1984 was Rijvers bondscoach van het Nederlands elftal. Hij speelde een cruciale rol in de verjonging van Oranje, nadat Nederland in de jaren 70 twee keer tweede van de wereld was geworden (1974 in West-Duitsland en in 1978 in Argentinië). Hij liet een groot deel van de spelers debuteren die in 1988 onder Rinus Michels Europees kampioen zouden worden. Onder anderen de huidige bondscoach Ronald Koeman, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Gerald Vanenburg, Erwin Koeman, Jan Wouters, Wim Kieft en Adri van Tiggelen speelden onder Rijvers hun eerste wedstrijd voor het Nederlands elftal.