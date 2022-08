Koekjesactie voor herstel verbrande Wereldboom

Nieuw gebouw voor de Eindhoven­se GG en GD dus hakte de wethouder een boom om

EINDHOVEN - Een nieuw gebouw voor de Geneeskundige- en Gezondheidsdienst (GG en GD) in Eindhoven. In 1959 hakt toenmalig wethouder Van Lieshout een boom om om plaats te maken voor de nieuwbouw. Op de achtergrond kijkt burgemeester Van Rooy toe. Wie was er bij destijds, heeft bij de GG en GD gewerkt of was er patiënt? Het ED komt graag met u in contact. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Na de vakantie keert deze rubriek begin september weer terug.

31 juli