‘Kom op voor degene die wordt gepest’; school mishandelde Maud zet in op lessen sociale vaardigheden

VAN DE LEZER Declara­ties Eindhoven­se wethouder stuiten op onbegrip: ‘Twee huizen op onze kosten? Onbeschoft’

Ze heeft in een krap jaar bijna 10.000 euro gedeclareerd voor tijdelijk onderdak, de Eindhovense D66-wethouder Monique Esselbrugge. Omdat ze ook in Nijmegen wil blijven wonen, heeft ze in Eindhoven een huurappartement. Schandalig, vinden lezers van het ED.