Komst De Vocht naar Valkenswaard luidt definitief einde befaamde patisserie Martin in

Onzeker­heid over bouw spoorvia­duct in Tongelre: ‘Aarzeling over investeren in duurzamer huis niet nodig’

EINDHOVEN - Eigenaren van huizen aan het spoor in het Eindhovense stadsdeel Tongelre kunnen ondanks onzekerheid over de bouw van een spoorkruising investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp. Er is volgens de gemeente en spoorbeheerder ProRail geen reden om terughoudend te zijn met investeringen in woningverbetering.

11 januari