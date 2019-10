Koning Willem-Alexander komt aan bij BIC Eindhoven voor officiële opening

De koning ging met het gezelschap het gebouw in. Daar krijgt hij een rondleiding die niet voor publiek en pers toegankelijk is. Zijne Koninklijke Hoogheid spreekt onder meer met mensen van high tech-bedrijf KWME (directeur Edward Voncken is een van de initiatiefnemers voor de totstandkoming van BIC), medewerkers en studenten van het Summa College en vertegenwoordigers van het Fieldlab, een gezamenlijk innovatieproject in BIC. In de tussentijd draaien de bedrijven in het verzamelgebouw - waar inmiddels zo’n 1000 mensen werken - ‘gewoon’ door, zo is de bedoeling. Donderdagmorgen waren er in ieder geval nog echte lessen bij het Summa. Ook heeft Willem-Alexander een gesprek met een twintigtal topmensen uit het bedrijfsleven van de Brainport-regio.