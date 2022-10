Koning Willem-Alexander vliegt vanaf Eindhoven met tankstation rond Terschelling

Schaatsba­nen in regio op losse schroeven vanwege hoge energie­prij­zen: ‘Kan zo’n stroomslur­per nu wel?’

EINDHOVEN/HELMOND - Schaatsen rond de feestdagen? In meerdere plaatsen in de regio staat het op de tocht. Organisaties twijfelen vanwege de torenhoge energieprijzen over het aanleggen van een baan. In Eindhoven en Helmond komt het er sowieso niet van.

3 oktober