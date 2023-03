Koordirigent Bert Alessie wordt al 50 jaar ongemakkelijk van applaus: ‘Ik doe geloof ik alles tijdelijk’

VELDHOVEN - Hij dirigeert al meer dan 50 jaar verschillende koren, leerde zichzelf dirigeren en was onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de musical Aïda in Eersel én de Nederlandse bewerking van Atlantis. Toch zegt de Veldhovense dirigent Bert Alessie (75) niet van de spotlight te houden.

,,In dat felle licht zie je niemand en ik voel me er wat ongemakkelijk bij. Ik snap wel dat ik er deel van uit maak en accepteer het , maar ik zeg altijd: een koor of orkest kan wel zonder dirigent, maar andersom niet.” Wat niet wil zeggen dat Alessie erkenning niet waardeert, zoals de gemeentelijke cultuurmedaille die hij in 1998 kreeg en de koninklijke onderscheiding in 2003.

Quote Ik zit nog vol energie en heb nog ideeën genoeg om musicals te bewerken Bert Alessie, dirigeert al meer dan 50 jaar

Hij maakte in al die jaren honderden arrangementen. Op dit moment dirigeert hij nog Hajim in Veldhoven, Pur Sang in Bergeijk en Myrtha Musica in Hooge Mierde, maar het begon 50 jaar geleden bij het Veldhovense Young Harvest.

,,De exacte datum weet ik niet eens meer, maar ik was gitarist bij Young Harvest en daar vroegen ze me of ik het dirigeren tijdelijk wilde overnemen. Dat tijdelijk werd 32 jaar. Toen Sheliak zonder dirigent zat, nam ik dat ook tijdelijk over; dat werd 25 jaar. Ook bij Hajim ging ik tijdelijk aan de slag. Ik doe geloof ik alles tijdelijk. Dat is nu nog steeds zo”, lacht hij. ,,Als de klik, de gedrevenheid en het enthousiasme er zijn, vliegt de tijd.”

Potlood

,,Ik pas elk arrangement aan op de groep waar ik mee werk, zodat het bereik van de stemmen altijd binnen het arrangement past. Als je algemene arrangementen koopt, kan het zijn dat ze niet geschikt zijn voor de groep waar je mee werkt. En dan test ik het nog een keer uit tijdens de repetities. Ze nemen ook allemaal een potlood mee, want dan verander ik nog wel eens wat tot we een definitieve versie hebben.”

Alessie herschreef de Deens opera Atlantis van componist Peter Spies. ,,In een aanvaardbare musical. Tussen opera en musical zit veel verschil. Ik heb daar bijna twee jaar aan gewerkt. Je hebt de rechten nodig om dat te doen, waarbij een van de voorwaarden was dat de componist wordt uitgenodigd voor de voorstelling. Ik had nooit verwacht dat die echt zou komen. Ik dacht dat het meer een pressiemiddel was zodat je niet te veel zou veranderen.”

Oei, oei

,,Dus toen hij kwam, dacht ik: oei, oei nou krijgen we het. Hij zei: je hebt wel veel veranderd. Ik legde uit dat ik met amateurs te maken had. Good job, zei hij toen. Hij wilde enkele van mijn koorbewerkingen meenemen naar Denemarken om ze te gebruiken tijdens het 25-jarig jubileum van Atlantis.”

Het dirigeren is in 50 jaar niet zoveel veranderd volgens de Veldhovenaar, de korenwereld wel. ,,Ik denk dat - als het zo doorgaat - je over 10, 15 jaar bijna geen koren meer hebt omdat er geen aanwas is. Dat was vroeger wel anders. In mijn begintijd hingen ze met de benen buiten, dat was de tijd dat de jongerenkoren in opkomst waren. Mensen vinden het tegenwoordig kennelijk minder prettig om in koren te zingen, jongeren zeker niet. De jeugd – hoe zal ik het voorzichtig zeggen – dat zijn vaak sterretjes die meteen solist willen zijn.”

Zelf wil hij nog wel even deel blijven uitmaken van de korenwereld. ,,Ik zit nog vol energie en heb nog ideeën genoeg om musicals te bewerken.”