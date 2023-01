Kopje koffie voor of na de voorstelling in het Kunstcentrum

Veel hout in het horecagedeelte van het Kunstcentrum, dat hier op de foto is te zien. Mensen zijn in afwachting van een voorstelling of even aan het napraten. Het gebouw aan de Molenstraat in Helmond (het vroegere Sobriëtas) fungeerde van 1960 tot 1977 als theater. Die rol werd daarna overgenomen door ’t Speelhuis.

Wie herkent iemand op deze foto of zichzelf. Wie heeft herinneringen aan voorstellingen in het Kunstcentrum? We horen het graag.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers zoekt het ED de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm Werkzaamheden aan de boog bij het Zonnehof. © Jozef van den Broek

Soms is het antwoord op een vraag heel dichtbij te vinden. Op de foto is te zien dat bouwvakkers bezig zijn met het opknappen van de poort naar het Zonnehof, vanuit de Coovelsstraat in Helmond. Collega Harry Weerts herkende één van de mannen. ,,Daar staat mijn vader, Joop Weerts.”

Hij wijst naar de tweede man van rechts op de plank, in het donkere overall. Zin vader werkte destijds voor Van Rooy, een aannemer die gevestigd is aan de Uiverlaan.

Houten trap

Christ van Hout komt naar aanleiding van de foto met zijn herinneringen uit 1953 aan de Coovelsstraat - die niet meer bestaat - en het Zonnehof. ,,Rechts met de voordeur vooraan onder de boog woonde de familie van Duppen. Links met de voordeur vooraan de familie Willems. Via een houten trap kon je naar de verdieping boven de boog”, meldt hij.

,,In de tweede wereldoorlog werd hier tijdelijk les gegeven aan een klas van de Sint Jozefschool. Een deur rechtsachter gaf toegang tot een ruimte met de hoofdaansluitingen van gas, water en elektra voor de wijk. Op de achtergrond door de boog kijkend is mijn ouderlijke woning, Zonnehof 17, waar ik in 1933 ben geboren.”

Families uit de wijk

Hij komt met een reeks namen van families die hier in de wijk woonden. Van het Zonnehof weet Van Hout nog bijna iedereen op te noemen: ,,Op huisnummer 1. de familie Van Rijt, 2. Boetzkes, 3. Van Lierop, 5. Wouters, 6. Dusol, 7. Van Beek, 9. Van Riet, 10. Verhoeven, 11 De Fokker, 12. Vereijken, 13. Van Mierlo, 14. Van Loon, 15. Jongen, 16. Jansen en 18. Van de Gender.”

,,Aan de Willem Prinzenstraat was ook zo’n boog om op het Zonnehof te komen. Met dezelfde indeling als aan de Coovelsstraat. Eerst is die boog voor autoverkeer afgesloten en later voor nieuwbouwwoningen afgebroken.”