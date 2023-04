Korfballers DSC klaar in de zaal: ‘We hebben thuis twee keer geen kans gehad’

Een blinden­stok in Lego, daarmee voelt Linda zich pas echt gezien: ‘Dan wordt het voor kinderen een onderdeel van de maatschap­pij’

VELDHOVEN - Of er al snel een blindenstok in Lego zit is nog niet zeker, wel is er in toekomstige producten van de speelgoedfabrikant meer aandacht voor slechtzienden. Waarmee Gijs van Wetten(8) en zijn slechtziende moeder met haar stok zich ook letterlijk 'gezien’ voelen.