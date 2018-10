Kosten en tijdslimiet parkeergarage Eindhoven Airport belangrijker dan degelijk ontwerp

videoEINDHOVEN - Plassen op en scheuren in de vloer wezen al op problemen met de parkeergarage op in Eindhoven Airport. Maar daar keken alle betrokken partijen van weg. De Onderzoeksraad legt een fatale ontwerpfout bloot.

Een ongenadige tik op de vingers kreeg Eindhoven Airport donderdag van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Voor de luchthaven telden eigenlijk maar twee dingen bij de bouw van de vorig jaar deels ingestorte parkeergarage: de kosten én een tijdige oplevering. Naar de uitvoering heeft Eindhoven Airport nauwelijks omgekeken.

Dat bleek bij de presentatie van het rapport van de OVV over de oorzaak van de instorting op de snikhete avond van 27 mei van vorig jaar. Het zat bij parkeergarage al vanaf het prille begin fout: al in de ontwerpfase. De vloeren van de parkeergarage op Eindhoven Airport zijn anders gelegd dan gebruikelijk. Bij de bouw is onvoldoende rekening gehouden met het afwijkende ontwerp.

Volledig scherm Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport. © ED

Tijdslimiet

Tjibbe Joustra, voorzitter van de onderzoeksraad: ,,Wij vinden dat Airport veel te weinig verantwoordelijkheid heeft genomen. Eigenlijk was er niet veel interesse in de vorderingen van de bouw, áls de tijdslimiet maar werd gehaald."

Signalen dat de constructie aan het bezwijken was -scheuren in vloeren en grote plassen op het bovendek die op verzakking wezen- werden in de wind geslagen, en niet alleen door de bouwers. Joustra: ,,Die scheuren en plassen had iedereen op de bouwplaats kunnen zien. Er had echt eerder actie moeten worden ondernomen."

De harde woorden aan het adres van de luchthaven zijn opmerkelijk want de raad gaat naar eigen zeggen over de oorzaak, niet over wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor het debacle aan de Luchthavenweg. Maar voor een veilig gebouw is een actieve opstelling van de opdrachtgevers van belang, vindt de raad.

Quote Wij hebben te veel achterover geleund Joost Meijs, directeur Eindhoven Airport

Luchthaven-baas Joost Meijs: ,,We hebben te veel achterover geleund en te veel vertrouwen gehad in de professionals, maar we mochten er ook van uitgaan dat zij kwalitatief hoogstaand werk leverden." Hij belooft beterschap: ,,Onze pro-actieve houding gaan we opnieuw tegen het licht houden. Waar we ons kunnen verbeteren, zullen we dat ook zeker doen."