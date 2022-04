Kovacs & Metropole: pierrot met duistere trekjes

Verwonde­ring in Klokgebouw bij festival voor animatie en games: ‘Wij willen de volgende Pokémon worden’

EINDHOVEN - Om tekentalent te scouten, zelf ontdekt te worden, inspiratie op te doen of gewoon om je te vergapen aan wonderlijke gamesfiguren en aan het publiek zelf. Want dat is al net zo kleurrijk tijdens Playgrounds, festival voor makers van animatie in het Klokgebouw.

21 april