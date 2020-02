KOZP Eindhoven komende tijd vaker in actie om discriminatie en racisme aan de kaak te stellen

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Eindhoven zal de komende tijd vaker in actie komen om discriminatie en racisme aan de kaak te stellen. De stroom aan negatieve reacties op de carnavalsactie van deze organisatie bewijst dat dit nodig is, zegt woordvoerder Marieke Stam. ,,Bewustwording op dit front is en blijft beslist noodzakelijk, niet alleen tijdens carnaval of rond de intocht van Sinterklaas.”

Dat is de belangrijkste conclusie die KOZP getrokken heeft toen het actiecomité woensdag, op de dag na carnaval, een eerste en voorlopige balans heeft opgemaakt. ,,Daarnaast hebben we vastgesteld dat het over het algemeen heel erg meevalt met het aantal gevallen van discriminatie en racisme tijdens carnaval in Noord-Brabant. Het is maar in een paar gevallen fout gegaan. Maar als het fout gaat, dan gaat het meteen ook heel erg fout”, aldus Stam.

Zwart geschminkt

Op een totaal van tien meldingen springen daarbij twee zaken in het oog, aldus de KOZP-woordvoerder: een in Asten en een in Schaijk. ,,In beide gevallen ging het om een groep carnavalsvierders met zwart geschminkte gezichten.” Van beide gevallen zal melding gemaakt worden bij het landelijke antidiscriminatiebureau Radar.

Radar zelf kreeg tijdens carnaval vanuit Noord-Brabant al drie meldingen van discriminatie en racisme door feestgangers tijdens het afgelopen carnavalsfeest. Die zijn het resultaat van een oproep van KOZP in verschillende Brabantse steden om melding te maken van carnavalsvierders met bijvoorbeeld een ‘blackface’.

Directe aanleiding voor die actie was de oproep via sociale media van Brabantse ‘pro-Zwarte Pieters’ om met carnaval massaal als Zwarte Piet verkleed te gaan. ,,Gelukkig hebben we vast kunnen stellen dat aan die oproep niet of nauwelijks gehoor is gegeven. Dat heeft ons wel gerustgesteld."

Wat de actiegroep allerminst gerust heeft gesteld is de stortvloed aan negatieve reacties. ,,Die variëren van kritiek op sociale media en via e-mail tot aan bedreigingen van persoonlijke aard. In een geval is die bedreiging zo ernstig dat diegene die bedreigd is serieus overweegt daarvan aangifte te doen bij de politie.”

Om wie het gaat, wat voor bedreiging het betreft en van wie de bedreiging afkomstig is, wil Stam op dit moment nog niet zeggen.

Turbulentie