La Fuente draait tijdens WK Qatar in ‘Huis van Oranje’

EINDHOVEN - De Eindhovense DJ La Fuente gaat tijdens het WK Voetbal in Qatar tijdens wedstrijden van Oranje in de Johan Cruijff Arena draaien. Dat heeft bondscoach Louis van Gaal donderdag in een speciale video bekend gemaakt.

Tijdens het WK Voetbal, van zondag 20 november tot en met zondag 18 december, verandert de Johan Cruijff Arena tijdens wedstrijden van Oranje in het ‘Huis van Oranje’. In de Arena is bij elke wedstrijd van het Nederlands elftal plaats voor 55.000 toeschouwers, die de wedstrijd op grote schermen kunnen bekijken. ‘Op supergrote schermen van in totaal 600m2 in de Johan Cruijff ArenA kunnen jij en alle andere voetballiefhebbers de verrichtingen van onze helden in Qatar volgen. Beeld én geluid in de hoogste kwaliteit’, zegt de KNVB in een persbericht.

In een speciale video onthulde bondscoach Louis van Gaal, dit keer in een rol als keuzeheer voor Huis van Oranje, de drie hosts: Jack van Gelder, Soufiane Touzani en Emma Heesters, die alle Oranjefans en artiesten ontvangen in de Johan Cruijff ArenA. Temidden van diverse optredende artiesten is La Fuente tijdens het WK de resident DJ in het Huis van Oranje.

‘Gruwelijk vet’

La Fuente, a.k.a. Job Smeltzer, reageerde enthousiast. ‘Sport draait, net als muziek, om entertainment en beleving, het Huis van Oranje is daarin de ideale combinatie. Zo gruwelijk vet om op deze manier mee te mogen gaan genieten: uniek! Mooi om een podium tijdens het Oranjefeest te hebben. Alles komt samen, de passie voor muziek, liefde voor sport en ‘I Want You’ (La Fuente’s laatste hit, EJ), die maar blijft verbazen. Dankbaar voor deze eer! We gaan er een grote show van maken.’

Nederland speelt op het WK in Qatar, waar weinig supporters heen zullen gaan, in de poule drie wedstrijden: op maandag 21 november tegen Senegal, op vrijdag 25 november tegen Ecuador en op dinsdag 29 november tegen Qatar. Mocht Oranje verder komen, dan zijn vanaf 3 december de achtste finales. De finale van het WK in Qatar is op zondag 18 december. In het meest succesvolle scenario gaat het Huis van Oranje in de Arena zeven keer open.