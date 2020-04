La Fuente vanaf middenstip Philips Stadion live op SlamFM

Minister grijpt niet in maar eist wel stikstofbe­re­ke­ning van Eindhoven Airport

13:56 DEN HAAG/EINDHOVEN - Eindhoven Airport hoeft van het kabinet geen vluchten te schrappen omdat er geen natuurbeschermingsvergunning is voor de uitstoot van stikstof. Maar de regionale luchthaven moet de vereiste vergunning wel aanvragen en berekenen of de stikstofuitstoot de afgelopen jaren is toegenomen.