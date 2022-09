‘La Mer’ van PhilZuid: ‘Muziek die door het licht van de open hemel zweeft’

De natuur, voor wie is zij geen inspiratiebron! Ze wordt geschilderd, in noten gevat, in woorden gevangen en ze wordt beleefd, van het beklimmen van bergtoppen ver weg tot het uitlaten van de hond om de hoek. Bekendste muziekstuk over de natuur is De vier jaargetijden van Vivaldi (1687-1741). In geen enkel ander werk hoor je de vogels zó fluiten, het onweer zó knetteren en het ijs zó kraken.

Verbijsterend

Een kleine tweehonderd jaar na Vivaldi schrijft de Franse componist Claude Debussy (1862-1918) La Mer. ,,Een hemels stuk dat vandaag nog even bedwelmend en verbijsterend is voor het publiek als indertijd”, zegt Duncan Ward, chef-dirigent van de Philharmonie Zuidnederland. ,,En dat is niet zo vreemd, want Debussy was een van de eerste componisten die het begrip toonsoort losliet en zich als het ware van de bekende grond losmaakte. Zijn muziek wordt omschreven als dromerig, dwalend, exotisch en schilderachtig.”

Quote Er is geen theorie, je hoeft alleen maar te luisteren. ‘Genoegen’ is mijn wet Claude Debussy

Even wat muziektheorie: een toonsoort heeft één noot van de toonladder als basis, en in die noot, in het akkoord ofwel de samenklank die bij die noot hoort, komen alle andere noten thuis. Dat geeft houvast bij het luisteren, het klinkt herkenbaar. Een stuk in G majeur heeft de noot G als grondtoon een stuk in a mineur de a. Majeur is in het algemeen opgewekt, en mineur treurig. Waar we de melodie in muziek van Debussy’s Duitse voorgangers gemakkelijk kunnen ontdekken, zweeft de klank van deze Franse componist tussen hemel en aarde, werkt ze met sfeer, suggestie en vrije beweging.

Moeilijker dan Stravinsky

,,Debussy was een radicaal genie, wiens vloeiende, impressionistische stijl veel moeilijker is om succesvol uit te voeren in al zijn gedetailleerdheid dan werk van zijn meer hippe tijdgenoot Stravinsky”, zegt Ward.

Volledig scherm Claude Debussy (1862-1918) © Zeno

Debussy was als moderne Franse componist klaar met de zwaar aangezette Duitse romantiek van Wagner, Mahler en Richard Strauss die in die periode de concertzalen domineerde. ‘Stel je een groot orkest voor’, fantaseerde hij, ‘dat met het geluid van de menselijke stem is uitgebreid, in muziek die speciaal voor de openlucht is ontworpen. Nieuwe ideeën stijgen in brede banen uit het orkest en de stemmen op. De muziek zou van de toppen van de bomen door het licht van de open hemel zweven en zich ontdoen van de harmonische begrenzing die we in de concertzalen voorgeschoteld krijgen.’

Onspeelbaar

Moeilijke kost zelfs voor zijn leraren, die zijn muziek als bizar, onbegrijpelijk, onspeelbaar, een raadsel bestempelden. Maar, zei Debussy: ,,Muziek behoeft geen vaste vorm, je hoeft alleen maar te luisteren. ‘Genoegen’ is de wet waardoor ik mij laat dicteren!”

Debussy kon groot en klein denken. Klein en intiem in verstilde, haast etherische pianomuziek, groots en beschrijvend in een vijfentwintig minuten durend werk als La Mer (1903) voor groot symfonieorkest. Directe aanleiding tot het schrijven van La Mer was overigens het schilderij Impression, soleil levant uit 1872 van Claude Monet. Vandaar dat de term impressionisme op het werk van Debussy en in zijn kielzog zijn tijdgenoten werd geplakt.

La Mer kent drie delen met schilderachtige titels: De l’aube à midi sur la mer (Ochtend en middag op zee), Jeux de vagues (Spel van de golven) en Dialogue du vent et de la mer (Dialoog tussen de wind en de zee). De beroemde Russische pianist Svjatoslav Richter (1915-1997) zei over La Mer: ‘Als je naar de zee kijkt, zul je niet zulke sterke sensaties hebben als wanneer je luistert naar La Mer.’

Philharmonie Zuidnederland ol.v. Duncan Ward; Muziekgebouw Eindhoven; zondag 25 september, 14.15 uur