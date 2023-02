Volgende week precies een jaar geleden werd met de Russische inval in Oekraïne de Navo, dus ook Nederland, met de neus gedrukt op de deplorabele toestand waarin het defensie apparaat is geraakt. Resultaat van de gretigheid van politici om steeds meer en verder te bezuinigen op de defensie uitgaven. Het einde van de Koude Oorlog was het startsein: het gevaar uit het Oosten was afgewend; de Russische beer was getemd en zat weer in zijn kooi. Toch?

Nederland had haar Opkomstplicht opgeschort, waardoor de opbouw van een kwantitatieve en kwalitatieve reserve van goed opgeleid personeel en state-of-art materiaal, tot stilstand kwam. Tanks, vliegtuigen en ander materiaal werden verkwanseld. Vergeleken bij de krijgsmacht uit de Koude Oorlog, is de huidige een dun aftreksel daarvan geworden met een slagkracht, waarmee nog geen deuk in een pakje boter geslagen kan worden. Van wat er nu beschikbaar is (3 brigades) kan nauwelijks een divisie worden opgezet!

Een geloofwaardige en slagvaardige organisatie

Daarom is het nodig als de wiedeweerga aan de slag te gaan om de zaak op te krikken. En jawel, Defensie krijgt er voor haar budget structureel 5 miljard euro bij. Geweldig! Maar ja, zal dat wel voldoende zijn om de krijgsmacht weer tot een geloofwaardige en slagvaardige organisatie te smeden? Hoeveel roet gooit de oorlog in de Oekraïne wel niet in het eten?

Mark Rutte, Kajsa Ollongren en Wopke Hoekstra beloven, steeds weer onverdroten, aan president Zelenski van Oekraïne hun onvoorwaardelijke en voortdurende militaire steun. Maar waarmee eigenlijk? Met de miljarden die Defensie beloofd is? Waarvan inmiddels al 1 miljard euro naar Oekraïne stromen! Door onder andere het sturen van oude gereviseerde Leopard 1 tanks, die samen met Denemarken en Duitsland worden gekocht voor Oekraïne? Wat een arme luis oplossing.

Quote Hoe ziet een krijgs­macht eruit die het eigen grondge­bied verdedigt en aan Na­vo-verplich­tin­gen voldoet?

Hoe dan ook, waarmee en hoe denkt de Nederlandse krijgsmacht haar grondwettelijke taak te kunnen uitvoeren: de verdediging van het eigen grondgebied. En hoe gaat ze haar bijdrage-verplichting aan de Navo van 2% van het bruto nationaal product waar maken? Kortom, hoe moet een geloofwaardige en slagvaardige krijgsmacht er uit zien, dat het eigen grondgebied moet kunnen verdedigen en tevens moet voldoen aan de Navo-verplichting.

Welk militair materieel is nodig en hoeveel? Hoeveel en wat voor personeel moet worden gerekruteerd? Allemaal vragen die beantwoord zullen moeten worden, waarbij de grondwettelijke taak altijd het uitgangspunt moet zijn.

De moeilijkste klus zal zijn: het werven en rekruteren van personeel. Uit welke bronnen kan en moet er geput worden? Kan gerekend worden op voldoende vrijwilligers om een staande krijgsmacht blijvend te bemensen? De praktijk zal uit wijzen, dat dit moeilijk te realiseren is. Het tekort aan vrijwilligers zal derhalve moeten worden aangevuld door dienstplichtigen. Helaas, sinds de opschorting van de opkomstplicht zijn er geen dienstplichtigen meer.

Tekort was aan medisch- en verzorgingspersoneel

Al bij het uitbreken van de Corona-pandemie is duidelijk gebleken, dat er een gigantisch tekort was aan vooral medisch- en verzorgingspersoneel en aan medisch materieel. Bezuinigingen bij defensie en het opschorten van de opkomstplicht hebben een rampzalige rol gespeeld bij het wegvallen van een noodzakelijke reserve capaciteit. Toen werden al geluiden gehoord voor het instellen van een dienstplicht om de tekorten in de medische- en verzorgingssector het hoofd te bieden.

Bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werden de tekorten bij defensie aan materieel en personeel pijnlijk duidelijk. Al gauw werd besloten om de krijgsmacht op een gezonder peil te brengen. De roep om de herinvoering van de dienstplicht om het personeelstekort weg te werken, klonk en klinkt steeds luider. Onder meer politiek leider Wopke Hoekstra van CDA brak hierover een lans.

Quote Sociale dienst­plicht voor jongens en meisjes vanaf 16 jaar en militaire dienst­plicht vanaf 18 jaar

Met de tekorten aan personeel tijdens de Corona-crisis in het achterhoofd en het recente personeelstekort bij de krijgsmacht van vandaag, lijkt de tijd nu rijp om de mogelijkheid van een algemene dienstplicht serieus te overwegen. En twee vliegen in één klap te slaan! Ga voor een dergelijk dienstplicht voor alle jongeren, jongens en meisjes vanaf 16 jaar voor de sociale dienstplicht en voor de militaire dienstplicht vanaf 18 jaar. Laat hen maximaal twee jaar hun krachten inzetten voor de maatschappij.

Een goede opleiding en training

Laat aan hen de keuze voor een militaire of sociale dienstplicht. Geef ze een goede opleiding en training in het vak waar ze voor kiezen. Betaal ze tenminste het minimumloon en voorzie in kost, inwoning en beroepskleding. Zorg voor goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld vrij gebruik van openbaar vervoer.

Het voornaamste doel van de algemene dienstplicht is het wegwerken van de tekorten aan personeel in de medische- en verzorgingssector, bij de bejaardenverzorging, de kinderopvang, het onderwijs en de krijgsmacht. Het is nu het moment om de geesten rijp te maken voor de algemene dienstplicht en z.s.m. tot handelen over te gaan. De tijd dringt!

Peter Rufi uit Geldrop is veteraan met diverse militaire missies op zijn naam.