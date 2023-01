Labyrint van Eindhovense dj Lady Aïda in Philips de Jonghpark gaat zondag open

EINDHOVEN - Het labyrint van dj Lady Aïda in het Eindhovense Philips de Jonghpark gaat zondag 15 januari open. Het kunstwerk is haar afscheidscadeau aan de stad. Lady Aïda (echte naam Aïda Spaninks) overleed op 27 september 2021 op 63-jarige leeftijd.

Lady Aïda overleed na een ziekbed en wilde Eindhoven graag iets nalaten. ,,Geen boek of zo, maar iets waar de stad iets aan zou hebben. Toen kwamen we op een labyrint”, zei Ron van der Sterren eerder. Hij is de voorzitter van de stichting Rebelbass. Dat is ook de naam van Aïda's website en een ander alter ego van de Eindhovense dj.

Omtrek van 55 meter

Het labyrint heeft een omtrek van ongeveer 55 meter en een doorsnee van 17 meter. De stenen van het kunstwerk zijn in het gras aangelegd. Wandelaars kunnen lopen over de paden. In de toekomst is die wandeling te combineren met speciale audioroutes. Het werk is gefinancierd met geld van de opbrengst van Aïda's platencollectie en een bijdrage van de stichting Cultuur Eindhoven.

De opening van het labyrint is zondag om 15.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via projecten@rebelbass.com.

Muziekicoon van Eindhoven

Lady Aïda groeide uit tot een muziekicoon van Eindhoven en ver daarbuiten. Ze werd geboren in Diessen en verhuisde op haar zestiende naar de stad om modevormgeving te gaan studeren. Ook ging ze de aan de slag als dj. Vanaf 1994 bracht Lady Aïda in de Effenaar onder de naam Fluid een baanbrekende clubavond met techno en visuals. Ze draaide wereldwijd op festivals en begon ook een dj-school in Eindhoven. Met evenveel passie stortte ze zich op Kundalini-yoga, inclusief ‘ligconcerten’ in het Van Abbemuseum en het Muziekgebouw.